В кемеровских школах ввели новое осеннее меню

26 Сент. 08:56 2018-09-26T08:57:20+03:00

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Кисель из тыквы, запеканка из творога с тыквой и морковью – в кемеровских школах стартовало осеннее меню. Новинки, которые разрабатывали технологи МАУ «Школьное питание», уже отведали кемеровские ученики в школьных столовых.

Специальная комиссия, в составе которой руководители подразделений и ведущие специалисты «Школьного питания», выбрала лучшие кушанья и напитки. С начала учебного года ученики кемеровских школ уже попробовали «Чевапчичи», «Гратен», горячий шоколад, воздушный омлет с начинкой из мяса индейки и, конечно, блюда из тыквы.

-Тыква – просто кладезь витаминов, минералов, микроэлементов. Этот продукт – отличный источник клетчатки, большое содержание которой улучшает пищеварение, – подчеркнула Анна Панькова, директор МАУ «Школьное питание».

Стоит отметить, что тыква для школьных блюд выращивается в Кузбассе, а потому экологически безопасная.