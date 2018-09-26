2018-09-26T09:12:49+03:00
Общество

В бюджете Кузбасса на 2018 год ожидается профицит почти в 9 миллиардов рублей

На сессии облсовета депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в бюджет на 2018 год
Екатерина РОМАНОВА
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На сессии Совета народных депутатов Кемеровской области ее участники рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2018 год. Ожидается, что бюджет будет с профицитом.

Депутаты облсовета прогнозируют, что в нынешнем году бюджет Кузбасса будет с профицитом в размере почти девяти миллиардов рублей, - об этом сообщил Игорь Малахов, заместитель губернатора по финансам, начальник главного финансового управления региона. Чиновник заявил, что в регионе ожидается рост доходов на 13,4 миллиарда рублей и увеличение расходов на 4,67 миллиарда рублей. таким образом, профицит бюджета составит 8,7 миллиарда рублей

- Налоговые и неналоговые доходы на 2018 год увеличены более чем на 11 миллиардов рублей, – отметил Игорь Малахов.

Этот законопроект депутаты приняли в первом чтении на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.

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