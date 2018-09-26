На смену углю и электричеству в кузбасские дома идет газ

26 Сент. 09:46 2018-09-26T09:46:48+03:00

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Всего один процент от общего объема потребления природного газа в Кузбассе приходится на долю населения. Большая же часть (87 и 12% соответственно) приходится на промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Вопросы газификации региона сегодня рассматривались в областной администрации.

Сейчас в регионе действует программа развития газоснабжения и газификации области на 2016-2020 годы. По этой программе в регионе должны быть построены пять объектов газификации, которые обеспечили бы природным газом более 1,3 тысячи квартир и домовладений. В еще одну программу, рассчитанную на 2015-2019 годы, могут быть внесены изменения. Сейчас в нее включено проектирование и строительство 21 объекта общей протяженностью сетей более 85 километров в Кемерове, Новокузнецке и Кемеровской районе, однако в ближайшее время в программу внесут поправки.

Кроме того, в Кузбассе будут развивать сеть автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС): сейчас их всего семь, но в будущем, когда увеличится количество транспорта, работающего на газе, будут построены еще несколько таких станций.