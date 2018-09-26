Семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне» выделят 95 миллионов рублей

26 Сент. 10:30 2018-09-26T10:31:21+03:00

При пожаре в ТРЦ погибли 60 человек. большинство из них - дети. Фото: Кирилл ЧАЩИН

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К сегодняшнему дню на помощь родственникам 60 погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» выделено 450 миллионов рублей. В ближайшее время на приобретение жилья семьям погибших планируется направить 95 миллионов рублей.

На сегодняшней сессии народных депутаты приняли решение увеличить сумму, которая выделяется семьям погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» на приобретение жилья.

- В действующей редакции закона, принятой летом 2018 года, на эти цели предусмотрено 45 миллионов рублей, сейчас увеличили - плюс еще 50 миллионов рублей, - отметил замгубернатора - начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов. - Всего на приобретение жилья семьям погибших планируется направить порядка 95 миллионов рублей.

К слову, на выплаты пострадавшим и семьям погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» было направлено 450 миллионов рублей, из них 420 миллионов выплатили семья погибших. На каждого погибшего выделялась сумма в семь миллионов рублей: по одному из облестного и федерального бюджетов, три – от собственника ТРЦ и по два миллиона из средств, поступивших на специальный благотворительный счет. Помимо этого по 1,15 миллиона рублей семьям погибших перечислил Красный крест. А пострадавшие при пожаре получили материальную помощь в размере от 400 до 800 тысяч – в зависимости от степени тяжести полученного вреда здоровью.

Напомним, пожар в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» произошел в воскресенье 25 марта. Во время пожара в здании не сработали системы пожаротушения, а эвакуационные выходы оказались закрыты. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту пожара было возбуждено уголовное дело и арестовано 12 человек. В настоящее время расследование продолжается. Здание «Зимней вишни» в конце августа было снесено. На его месте планируется поострить сквер.

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