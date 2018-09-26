Кузбасский вуз признан вузом мирового уровня

26 Сент. 10:48 2018-09-26T10:49:15+03:00

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Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева вошел в рейтинг российских вузов, в которых образование соответствует европейским стандартам.

Из 766 разнопрофильных российских вузов лишь 188 соответствуют высоким стандартам – именно они и вошли в список престижных заведений. Этот список опубликовала Европейская научно-промышленная палата (ARES).

При составлении рейтинга исключается человеческий фактор, а все данные обрабатываются автоматически. А в качестве основных критерием принимаются стандарты высшего образования, принятого в Европе. Чем выше рейтинг вуза, тем качественнее знания, которые здесь даются, больше возможностей у студентов участвовать в научно-исследовательской деятельности и общаться с будущими работодателями.