Двое кузбассовцев попали в рабство

26 Сент. 11:44 2018-09-26T11:44:46+03:00

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В Мариинском районе двое уроженцев Азербайджана - 39-летний мужчина и его 34-летняя сожительница – держали в рабстве двух человек.

Как выяснили следователи, обвиняемые оказывали услуги по проведению ремонтно-строительных работ. Осенью 2014 года двое их работников стали проживать у них. Когда весной 2015 года работники объявили о желании расторгнуть трудовое соглашение и переехать на постоянное место жительства в Мариинск, мужчина избил работницу руками, а затем лопатой. Запугав работников, их заставляли работать уже бесплатно. При этом из продуктов питания потерпевшим на день выдавалась булка хлеба и один раз в неделю пачка макарон, сезонной одеждой они не обеспечивались. При любой провинности людей били и закрывали в погребе, все попытки работников сбежать пресекались. Женщине трижды удавалось это сделать, но ее быстро возвращали.

После очередной попытки побега обоих работников по очереди вывезли в лес и заставили копать ямы-могилы. В июне 2016 года женщина вновь сбежала и обратилась в полицию.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием они не сотрудничали, вину не признали, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Теперь экс-рабовладельцы за содеянное отправятся в колонию общего режима – мужчина на четыре года и шесть месяцев, его сожительница – на три года и три месяца.