Кузбасс получит более четырех миллиардов рублей на развитие туризма из федерального бюджета

26 Сент. 12:14 2018-09-26T12:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровская область получит более четырех миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие туризма в 2019–2025 годах. Это решение стало результатом рабочей встречи в Москве и.о. заместителя губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Михаила Бостанджогло и руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олега Сафонова.

-На встрече обсуждались перспективы развития туризма в Кемеровской области. Были подведены итоги реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кузбассе, в рамках которой была построена автомобильная дорога Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке «Обход пгт Каз», - сообщили в пресс-службе областной администрации.

По итогам встречи представители сторон договорились о включении заявки Кузбасса в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Область получит из федерального бюджета более 4 миллиардов рублей. В ближайшее время планируется подписать рамочный договор между Федеральным агентством по туризму и Кузбассом.

По словам Михаила Бостанджогло, в рамках программы запланировано строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция дороги Кузедеево -Мундыбаш - Таштагол, строительство подъездной дороги к сектору Б ТРСК «Шерегеш». Сотрудничество продолжится и по перспективным туристским кластерам «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».