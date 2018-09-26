2018-09-26T12:46:12+03:00
Происшествия

В Прокопьевске мошенники похищали деньги с карт жителей других регионов

Всего они присвоили себе более 100 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске двое родных братьев 36-ти и 22-х лет похищали деньги у жителей разных регионов страны.

Как рассказали следователи, в 2017 году злоумышленники обманывали тех, кто размещал в интернете информацию о продаже имущества, в частности игровых приставок и породистых животных. Найдя подходящую жертву, они связывались с ней и, ссылаясь на невозможность рассчитаться за товар наличными, предлагали

произвести онлайн-платежи и якобы для получения денег. Прокопчане убеждали продавцов подойти к банкомату и под диктовку набрать определенную комбинацию цифр. Выполнив требуемые действия, те подключали свои телефоны к «мобильному банку» злоумышленников и лишались своих сбережений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. При этом старший их них уже пять раз был судим за мошенничества.

-Во время обыска по месту их жительства полицейские изъяли компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты, с помощью которых злоумышленники совершали преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следствие установило причастность братьев к шести аналогичным преступлениям. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 000 рублей. Жертвами прокопчан стали жители Воронежской и Пензенской областей, Барнаула, Омска и Чеченской Республики.

В настоящее время материалы уголовного дела в их отношении направлены на рассмотрение в суд.

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