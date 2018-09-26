Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» возглавили турнирную таблицу ВХЛ

26 Сент. 13:09 2018-09-26T13:10:10+03:00

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Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» уверенно выступает в Высшей хоккейной лиге. Победив в недавнем матче команду «Челмет» из Челябинска подопечные Анатолия Хоменко увеличили победную серию в сезоне до семи матчей, набрав, соответственно, 14 очков. Игра для новокузнечан закончилась со счетом 3-0 в их пользу. Дубль оформил лучший снайпер «Кузни» Егор Морозов, еще один гол забил самый результативный хоккеист «Металлурга» Алексей Шубин. При этом вратарь клуба Рафаэль Хакимов отразил все 35 бросков противника и отметился в матче результативной передачей.

Таким образом, «Металлург» является единственным клубом из 29 в ВХЛ, кто не потерпел в чемпионате ни одного поражения. Занимая первое место в турнирной таблице, «Металлург» имеет лучшую разницу шайб – 31:7. Сейчас он на два очка опережает тольяттинскую «Ладу», которая в прошлом сезоне выступала в КХЛ.

Завтра, 27 сентября, сталевары сыграют в Кургане с клубом «Зауралье», который занимает 12 место в таблице. А 2 и 4 октября состоятся домашние игры – «Металлург» примет китайские клубы «Ценг Тоу» и «КРС-ОЭРДЖИ».