2018-09-26T14:03:30+03:00
Происшествия

В Березовском мужчина рассчитался за продукты купюрой «банка приколов»

Свою аферу он хотел провернуть дважды
Ирина АВТУШКО
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В Березовском местный 33-летний житель расплатился за покупки в магазине купюрой «банка приколов». Об этом полиции рассказала работница торговой точки. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что злоумышленник набрал продуктов на 300 рублей и оплатил покупку пятитысячной банкнотой. Забрав 4700 рублей сдачи, мужчин скрылся. Впоследствии продавец обнаружила, что полученная банкнота не подлинная, а имеет надпись «билет банка приколов».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Он был задержан, когда он во второй раз пришел в тот же самый магазин, чтобы аналогичным способом обменять на настоящие деньги еще одну сувенирную купюру.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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