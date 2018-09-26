2018-09-26T15:34:30+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса отдала 90 тысяч рублей ради бонуса в две тысячи

Женщина поверила обещаниям своей подруги
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Анжеро-Судженска стала жертвой мошенника, который под предлогом проведения рекламной акции похитил ее сбережения.

65-летняя жительница Анжеро-Судженска получила в социальной сети сообщение от подруги. Так с восторгом рассказывала о рекламной акции банка. Якобы если отправить им реквизиты карты, можно стать участником беспроигрышной лотереи и даже получить бонус – две тысячи рублей. женщина решила поучаствовать в акции – ведь подруга так расхваливала ее! Она внесла данные карты, и в скором времени ей действительно пришло sms. Только не о поступлении бонусов, а о списании 90 тысяч рублей. Трясущимися руками женщина набрала номер подруги и только тогда узнала, что ее аккаунт взломан. И только тут она осознала, что стала жертвой мощенников и обратилась в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Уже известно, что деньги были похищены посредством услуги «мобильный банк», которую злоумышленник подключил, воспользовавшись полученными от горожанки данными.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А кузбассовцам следует помнить: какой бы близкий друг ни просил сообщить ему реквизиты банковской карты, делать этого нельзя.

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