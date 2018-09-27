2018-09-27T03:22:46+03:00
Общество

Погода в Кемерове 27 сентября: солнышко и небольшой дождь

День будет теплым и солнечным
Екатерина РОМАНОВА
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Четверг, 27 сентября, в Кузбассе будет по-осеннему теплым днем.

На территории области столбики термометров будут держаться на отметках от +14 до +19 градусов. При этом по небу будут пробегать облака, а местами пройдут и небольшие дожди. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а при порывах будет достигать 8-13. Ночью и утром местами возможет туман.

В Кемерове в четверг вероятность дождя невелика. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Температура воздуха составит от +16 до +18 градусов днем и +6…+8 ночью.

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