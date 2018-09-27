Кузбассовец заплатит 100 тысяч рублей за организацию подпольного казино

СЕГОДНЯ 04:11 2018-09-27T04:11:58+03:00

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Житель Кемерова заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что организовал подпольное казино.

Сотрудникам ОЭБ и АК Управления МВД России по городу Кемерово стало известно о том, что один из горожан организовал подпольное казино. Заведение пользовалось популярностью среди кемеровчан, ведь здесь принимались ставки, а тех, кто хотел сорвать большой куш, даже обучали правилам игры! Хозяин казино работал в игорном зале, а тех, кому были интересны существенные ставки и выигрыши, провожал к компьютерам, через которые проводились азартные игры.

После того, как прошел обыск, оборудование, которое было изъято в заведении, было признано игровым. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, организатор подпольного казино сотрудничал со следствием. Судом ему был назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.