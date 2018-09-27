Киберспортсмен из Кузбасса снялся в рекламе шампуня

СЕГОДНЯ 05:49 2018-09-27T05:49:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный как Ramzes666, киберспортсмен из Новокузнецка снялся в рекламе шампуня от перхоти.

Как сообщается на официальной странице одного из самых молодых и талантливых киберспортсменов мира, Роман Кушнарев стал лицом одной из компаний, выпускающей шампуни. В рекламном ролике юноша демонстрирует великолепную прическу.

- С одной стороны ты – обычный парень, но ты можешь показать свою сильную сторону с шампунем №1 в мире, - говорится в рекламе. – Прокачай свои скилы и нанеси ластхит по перхоти!

Пользователи соцсетей и поклонники Кушнарева уже отметили, что киберспортсмен действительно неплохо смотрится в рекламе, а так что у него, возможно, «самая дорогая перхоть после Роналдо».

Напомним, Роман Кушнарев – некоторое время назад был одним из самых молодых киберспортсменов мира. Сейчас он показывает великолепные результаты, а выигрыш команды, за которую он выступает, исчисляются миллионами.