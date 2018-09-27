Кемеровские инспекторы ГИБДД рассказали о рейде на площади Волкова

СЕГОДНЯ 05:54 2018-09-27T05:55:01+03:00

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Кемеровские инспекторы ГИБДД провели рейд на площади Волкова. Четыре водителя припарковали своим автомобили, нарушив требования знаков.

Отметим, что относительно недавно на площади Волкова появились дорожные знаки, запрещающие стоянку в 23.00 до 8.00. Их установили после многочисленных жалоб жителей соседних домов на водителей, которые устраивают ночные дискотеки и дрифтуют. Периодически полицейские проводят рейды и проверяют, как исполняется требованием закона.

– Во время последнего рейда сотрудники ГИБДД составили в отношении водителей, оставивших свои автомобили в зоне действия знаков, четыре административных материала, – рассказал Начальник ОГИБДД города Кемерово Дмитрий Волков. – Один автомобиль эвакуировали — его владелец на месте так и не появился.