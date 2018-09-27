Кемеровские инспекторы ГИБДД рассказали о рейде на площади Волкова
Кемеровские инспекторы ГИБДД провели рейд на площади Волкова. Четыре водителя припарковали своим автомобили, нарушив требования знаков.
Отметим, что относительно недавно на площади Волкова появились дорожные знаки, запрещающие стоянку в 23.00 до 8.00. Их установили после многочисленных жалоб жителей соседних домов на водителей, которые устраивают ночные дискотеки и дрифтуют. Периодически полицейские проводят рейды и проверяют, как исполняется требованием закона.
– Во время последнего рейда сотрудники ГИБДД составили в отношении водителей, оставивших свои автомобили в зоне действия знаков, четыре административных материала, – рассказал Начальник ОГИБДД города Кемерово Дмитрий Волков. – Один автомобиль эвакуировали — его владелец на месте так и не появился.