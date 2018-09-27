В кузбасском лесу пропал 29-летний мужчина
Волонтеры начали поиски
Листовка: "Лиза Алерт"
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В Кузбассе волонтеры разыскивают 29-летнего Александр Юркова. Мужчина ушел в лес и пропал.
Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», 29-летний житель поселка Тяжинский Александр Викторович Юрков 24 сентября отправился в лес в районе поселка. Больше мужчину никто не видел.
Рост пропавшего составляет 164 сантиметра, у него плотное телосложение, глаза серые, волосы светлые. В день пропажи мужчина был один в коричневый камуфляжный костюм, серый свитер, черные сапоги и черную шапку. С собой у кузбассовца был рюкзак.