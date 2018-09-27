2018-09-27T06:37:50+03:00
Общество

В Кузбассе благоустроили 132 родника

В этом году в регионе прошла акция «Живи, родник!»
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: АКОФото: АКО
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В этом году в Кузбассе волонтеры благоустроил 132 родника в рамках акции «Живи, родник!». В Акции приняли участие более пяти тысяч человек.

Как отметили в областной администрации, с апреля волонтеры, местные жители, сотрудники администрации чистят русла родников и прилегающих территорий. Возле родников устанавливают беседки и скамей, сооружают лестницы и дорожки к источникам.

Так, в Таштагольском районе были благоустроены 19 родников. В том числе облагородили родники неподалеку от Шерегеша, Темиртау, а также два — в Кызыл-Шорском сельском поселении у дороги Таштагол-Чулеш.

В Кемеровском районе привели в порядок четыре родника: в поселке Кузбасский, в селе Верхотомское, в поселке Солнечный, на 20-м километре трассы Кемерово – Яшкино. До конца сентября планируется открытие и благоустройство родника в поселке Арсентьевка на улице. Ключевой.

В Беловском районе на территории Бековского села от веток и мусора очистили родник «Тамырсуу». В Яшкинском районе очистили русла семи родников.

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