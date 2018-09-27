В Кемерове из-за грызунов и несвежего лука закрыли «Суши Маркет»

СЕГОДНЯ 06:46 2018-09-27T08:50:43+03:00

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В течение 30 дней кемеровчане не смогут заказывать еду в «Суши Маркете» - предприятие временно приостановило свою работу из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку «Суши Маркета», что на улице Сибиряков-Гвардейцев, 26, и обнаружили, что здесь не очень хорошо знакомы с санитарно-эпидемиологическими правилами. Так, кухонную посуду, инвентарь и тару обрабатывали нерегулярно, рис хранился с нарушениями, а лук, который использовался для приготовления блюд, и вовсе был испорченным. Кроме того, в помещении были обнаружены следы жизнедеятельности грызунов.

Все это несло прямую угрозу жизни и здоровью людей, поэтому постановлением Заводского районного суда города Кемерово предприятия по изготовлению и доставке суши «Суши Маркет» было закрыто на 30 суток.

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