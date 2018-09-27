Пропавшего жителя Кузбасса нашли мертвым

СЕГОДНЯ 06:57 2018-09-27T07:06:32+03:00

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В Кузбассе пропавшего 54-летнего мужчину нашли мертвым. В обстоятельствах гибели разбираются правоохранители.

20 сентября 54-летний житель Прокопьевска Олег Кузнецов уехал из дома на своем автомобиле Toyota Funcargo и пропал. Его поисками занялись волонтеры отряда «Лиза-Алерт» и полицейские. 26 сентября волонтеры сообщили, что прокопчанина нашли мертвым.

Как рассказала «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, тело мужчины было обнаружено в салоне его автомобиля в Новокузнецком районе. Видимых признаков насильственной смерти на погибшем не обнаружено.