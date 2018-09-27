2018-09-27T07:54:15+03:00
Происшествия

Жители Прокопьевска напуганы клубами густого черного дыма

Пыль и сажа накрыли поселки Финский и Кирзавод
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео любительской съемки, "Вести-Кузбасс".Фото: кадр видео любительской съемки, "Вести-Кузбасс".
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Накануне жители прокопьевских поселков Финский и Кирзавод были напуганы не на шутку: небо над поселками заволокли клубы густого черного дыма и сажи, а в воздухе запахло гарью.

Очевидцы принялись делать снимки пугающего их зрелища. И действительно: по отснятым фото- и видеокадрам похоже, что что-то горит. Как оказалось позже, причиной густого дыма и неприятного запаха стал терриконик закрытой несколько лет назад шахты Зенковская. Очевидцы опасались, что на искусственной насыпи из пород началось самовозгорание – такое уже не раз случалось.

К счастью, эта версия не подтвердилась. Как сообщил главный инженер компании «Энергия-НК», на территории которой находится терриконик, причиной густого дыма стал сход борта. При этом камень осыпался с шумом, пылью и гарью. Чтобы не допустить подобных ситуаций, некоторое время назад в компании начали разрабатывать проект рекультивации. Сейчас работы по проекту ускорены. Ситуация с террикоником на контроле оперативных служб города.

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