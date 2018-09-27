Кемеровчан приглашают бесплатно проверить сердце

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-27T08:21:58+03:00

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В пятницу, 28 сентября, у кемеровчан будет возможность проверить здоровье своего сердца.

О том, что в городе проходит неделя, посвященная Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, сообщает департамент здравоохранения Кемеровской области. Мероприятия направлены на выявление риска развития инфаркта и инсульта у кузбассовцев, а также сохранению сердечного здоровья у детей. Так, 28 сентября с 08:00 до 12:00 в Кузбасском кардиологическом центре (Сосновый бульвар, 6) можно будет сделать ЭКГ и проконсультироваться у невролога и терапевта. В 17:30 в Музыкальном театре Кузбасса пройдет акция «Рискометрия», во время которой можно будет измерить уровень холестерина, сахара крови, вес и артериальное давление. А в 18:30 артисты Музыкального театра дадут благотворительный спектакль «Дубровский» в поддержку фонда «Детское сердце».