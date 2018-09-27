На кемеровском заводе произошел выброс хлора

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-27T10:46:52+03:00

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В четверг, 27 сентября, на кемеровском заводе «Химпром» произошел выброс хлора, об этом сообщает Интерфакс.

- Произошел выброс хлора в одном из цехов предприятия. В результате отравление получил один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии, - цитирует агентство неназванный источник.

В цехе во время технологического процесса по перегону хлора зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в семь раз. Отмечается, что за пределы рабочего помещения выброса не произошло.

Напомним, это не первый случай выброса вредных веществ в сентябре. Так, утром в пятницу, 21 сентября, в Новокузнецке из-за выброса химических средств предприятии «Роса-1» в цехе по утилизации горюче-смазочных материалов случился выброс продуктов переработки. В больницу попали три человека.

ПОДРОБНОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ ЗДЕСЬ: "Один человек пострадал из-за утечки хлора на кемеровком химзаводе"