2018-09-27T10:46:52+03:00
Происшествия

На кемеровском заводе произошел выброс хлора

Сообщается об одном пострадавшем
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 27 сентября, на кемеровском заводе «Химпром» произошел выброс хлора, об этом сообщает Интерфакс.

- Произошел выброс хлора в одном из цехов предприятия. В результате отравление получил один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии, - цитирует агентство неназванный источник.

В цехе во время технологического процесса по перегону хлора зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в семь раз. Отмечается, что за пределы рабочего помещения выброса не произошло.

Напомним, это не первый случай выброса вредных веществ в сентябре. Так, утром в пятницу, 21 сентября, в Новокузнецке из-за выброса химических средств предприятии «Роса-1» в цехе по утилизации горюче-смазочных материалов случился выброс продуктов переработки. В больницу попали три человека.

ПОДРОБНОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ ЗДЕСЬ: "Один человек пострадал из-за утечки хлора на кемеровком химзаводе"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задавшего пенсионерку жителя Кузбасса отправили в колонию
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
Двое жителей Кузбасса забили до смерти собутыльника из-за тарелки супа
Годовалый ребенок утонул в ванной в Киселевске
В Кузбассе разыскивают пропавшего без вести Максима Горбунова
В Прокопьевске риэлтор присвоила себе три квартиры
В Кузбассе пропала женщина в светло-серой куртке и сланцах
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» оставили под арестом
Кемеровчан приглашают бесплатно проверить сердце
Жители Прокопьевска напуганы клубами густого черного дыма
Пропавшего жителя Кузбасса нашли мертвым
В Кемерове из-за грызунов и несвежего лука закрыли «Суши Маркет»
В Кузбассе благоустроили 132 родника
В кузбасском лесу пропал 29-летний мужчина
Кемеровские инспекторы ГИБДД рассказали о рейде на площади Волкова
Киберспортсмен из Кузбасса снялся в рекламе шампуня
Кузбассовец заплатит 100 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Погода в Кемерове 27 сентября: солнышко и небольшой дождь
Жительница Кузбасса отдала 90 тысяч рублей ради бонуса в две тысячи
В Березовском мужчина рассчитался за продукты купюрой «банка приколов»
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» возглавили турнирную таблицу ВХЛ
В Прокопьевске мошенники похищали деньги с карт жителей других регионов
Кузбасс получит более четырех миллиардов рублей на развитие туризма из федерального бюджета
Начальник кузбасского Следкома встретится с жителями Березовского
Двое кузбассовцев попали в рабство
Новокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса Волынова
Кузбасский вуз признан вузом мирового уровня
Семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне» выделят 95 миллионов рублей