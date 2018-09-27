В Кузбассе пропала женщина в светло-серой куртке и сланцах

СЕГОДНЯ 10:22 2018-09-27T10:23:14+03:00

От Анжелы Нестеренко нет вестей с 21 августа 2018 года

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции, родные и близкие и волонтеры разыскивают пропавшую без вести жительницу города Киселевска.

Анжела Нестеренко, 09.05.1990 года рождения ушла из дома в неизвестном направлении 21 августа нынешнего года. С тех женщина не выходила на связь, о ее местонахождении и дальнейшей судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 25-30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза карие,

волосы черные средней длины.

В день исчезновения на женщине была надета куртка светло-серого цвета из кожзаменителя, джинсы светло-синего цвета, сланцы белого цвета. Также с собой у Анжелы Нестеренко была сумка белого цвета.

Если вам известно местонахождение Анжелы Нестеренко, сообщите об этом в отдел полиции или родным и близким женщины.

Сделать это можно по телефонам в Киселевске: 8-(384-64)-40-816 (отдел уголовного розыска), 40-911 (дежурная часть) или «02».