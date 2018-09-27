В Прокопьевске риэлтор присвоила себе три квартиры

СЕГОДНЯ 10:37 2018-09-27T10:37:01+03:00

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В Прокопьевске 45-летняя жительница, работающая риэлтором, обманом продала три квартиры общей стоимостью более 3 200 000 рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество.

Как установило следствие, в двух случаях из трех женщина незаконно переоформила право собственности на две квартиры в городе Прокопьевске, находившиеся в муниципальной собственности. Для своей махинации она подыскала лиц, выступивших в качестве продавца и покупателя по фиктивным сделкам, и с их помощью получала свидетельства права собственности на жилье. При этом она использовала оттиск гербовой печати и логотип с реквизитами умершего нотариуса. Квартиры женщина продала, а выручку присвоила себе. В случае с третьей квартирой мошенница обманом приобрела на нее право собственности у местного, отбывавшего тюремный срок.

В настоящее время все материалы уголовного дела переданы в суд.