В Кузбассе разыскивают пропавшего без вести Максима Горбунова

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-27T10:49:37+03:00

Уже неделю от мужчины нет никаких вестей

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Родные и близкие, волонтеры, сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Анжеро-Судженска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, Максим Горбунов, 09.05.1984 года рождения, пропал 21 сентября нынешнего года. Неделю назад он вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении и судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые.

В день исчезновения на Максиме Горбунове были надеты темные брюки, черные зимние ботинки на толстой подошве, зеленая кепка и темно-синий пуховик.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам 8-(384-53)-06-46-45 или «02».