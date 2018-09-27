2018-09-27T11:43:25+03:00
Происшествия

Годовалый ребенок утонул в ванной в Киселевске

Ребенок на несколько минут остался без присмотра взрослых
Екатерина РОМАНОВА
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В Киселевске в одной из семей случилась трагедия: в ванной утонул годовалый ребенок.

Чрезвычайное происшествие случилось в многодетной семье, где мама одна воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. В тот день мама ушла к соседке, оставив самую старшую, 11-летнюю, дочку присматривать за младшими. В какой-то момент малышу потребовалось сменить подгузник, а заодно и помыть. Тогда девочка поставила в ванну горку для купания и стала набирать воду. Затем вышла на кухню, чтобы развести смесь для кормления, но обнаружила, что нет молока. Решив взять молока у бабушки, которая живет в этом же доме, она буквально на пару минут выбежала из квартиры. Девочка попросила младших братьев (10 и 8 лет) присмотреть за малышом. Но когда она вернулась, оказалось, что браться заигрались и забыли о ребенке. Младенец же перевернулся и лежит лицом вниз.

Дети тут же вызвали скорую помощь, побежали за мамой – но было поздно. Малыш погиб. Как сообщила заместитель руководителя СО по городу Киселевску Татьяна Варламова, сейчас проводится доследственная проверка, призванная установить все обстоятельства гибели ребенка и оценить действия матери. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

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