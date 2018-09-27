2018-09-27T12:06:57+03:00
Происшествия

Двое жителей Кузбасса забили до смерти собутыльника из-за тарелки супа

От полученных травм мужчина скончался в больнице
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске двое местных жителей во время застолья избили своего собутыльника за то, что он опрокинул на одного из них тарелку супа.

По версии следствия, в июне этого года обвиняемые распивали спиртное у себя в компании общего знакомого и 52-летнего местного жителя. Последний неаккуратно опрокинул тарелку на 28-летнего хозяина дома, что привело к словесному конфликту. После этого парень вместе со своим 42-летним приятелем избил неаккуратного гостя. Затем третий участник застолья предложил отвезти избитого к нему домой. В пути мужчина попытался убежать, но обвиняемый догнал его и снова избил. Затем они с приятелем с места преступления скрылись, а инициатор поездки остался с потерпевшим.

В это время мимо проходил местный житель, который вызвал «скорую помощь» и сотрудников полиции. Однако спасти потерпевшего не удалось, по пути в медицинское учреждение он скончался.

-В эти же сутки злоумышленники были задержаны. По ходатайству следователя судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела каждому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которых один из них признан невменяемым, - рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитете России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Мужчин обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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