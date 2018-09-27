Задавшего пенсионерку жителя Кузбасса отправили в колонию

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-27T13:12:07+03:00

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В Кузбассе осудили водителя ВАЗа, который сел пьяным за руль и во дворе дома насмерть сбил 60-летнюю женщину. Мужчина приговорили к трем гадам колонии.

Женщина погибала в поселке Щегловский Кемеровского района в октябре прошлого года. Следователи установили, что 29-летний автомобилист во дворе одного из домов по улице Рабочая наехал на 60-летнюю женщину, в результате чего она получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и другие телесные повреждения. В течение суток потерпевшая скончалась в больнице. Следствие становило, что 29-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил скоростью, допустимую в жилой зоне. Проведенная автотехническая экспертиза показала, что водитель имел возможность предотвратить наезд на пешехода.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который приговорил виновника ДТП к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - прокомментировали в ГУ МВД России по Кемеровской области. Также осужденный на два с половиной года лишен водительских прав.