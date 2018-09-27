В КемГУ откроют лабораторию для борьбы с раком

27 Сент. 14:13 2018-09-27T14:15:17+03:00

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В октябре в КемГУ откроется лаборатория новых термических методов в онкологии. Ученые вуза будут работать совместно со специалистами областного клинического онкологического диспансера.

Ученые опорного вуза будут заниматься разработкой препаратов и материалов для магнитной гипертермии.

– В тело пациента будут вводить имплант, повторяющий форму удалённой опухоли, и нагревать его в диапазоне 41-45 градусов. При данной температуре живые клетки организма не пострадают, а раковые погибнут, – рассказали в вузе.

Научным руководителем Лаборатории является заведующий радиологическим отделением №1 Областного клинического онкологического диспансера Илья Васильченко.