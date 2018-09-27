2018-09-27T15:12:15+03:00
Происшествия

В Кузбассе на автозаправке нашли сбежавших из дома школьников

Дети сбежали, чтобы погостить у нового друга
Екатерина РОМАНОВА
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В Тяжине бойцы Росгвардии разыскали троих пропавших без вести подростков.

Троих детей, гуляющих поздно ночью по улице Сенной в Тяжине, заметили местные жители. Они тут же сообщили об этом стражам порядка. Те незамедлительно выехали на Сенную, чтобы выяснить причину столько поздней прогулки. И действительно: неподалеку от автозаправочной станции гвардейцы увидели троих играющих подростков. Дети не смогли ответить на вопрос, почему они находятся на улице без взрослых.

Зато бойцы Росгвардии установили, что этих детей – а им было всего по 11, 12 и 13 лет – уже разыскивает полиция Чебулинского района. Как оказалось, дети в детском лагере познакомились с подростком из Тяжина и теперь приехали навестить товарища.

Детей передали сотрудникам по делам несовершеннолетних, и те отвезли подростков к родителям.

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