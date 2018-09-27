В Кемерове сотрудник ЧОПа избил школьника

27 Сент. 16:21 2018-09-27T16:21:47+03:00

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В Кемерове в Комсомольском парке сотрудник ЧОПа ударил 13-летнего школьника. Сейчас пострадавший подросток проходит судебно-медицинскую экспертизу

Инцидент произошел 26 сентября в Комсомольском парке. Несколько подростков зашил на территорию закрытого кафе и что-то они натворили. Туда пришел охранник и начал ругаться со школьниками. Молодые люди ответили. Разозлившейся мужчина ударил одного из школьников по лицу. У подростка подозрение на перелом носа, рассказал источник «Комсомольской правды»

– Все участники данного конфликта установлены. Сейчас потерпевший проходит судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которого будет принято процессуальное решение, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, что в четверг, 27 сентября, на бульваре строителей мужчина подрался с подростками.