2018-09-27T16:21:47+03:00
Происшествия

В Кемерове сотрудник ЧОПа избил школьника

Мужчине не понравилось поведение подростка
Кирилл ЧАЩИН
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У пострадавшего школьника поврежден носУ пострадавшего школьника поврежден носФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове в Комсомольском парке сотрудник ЧОПа ударил 13-летнего школьника. Сейчас пострадавший подросток проходит судебно-медицинскую экспертизу

Инцидент произошел 26 сентября в Комсомольском парке. Несколько подростков зашил на территорию закрытого кафе и что-то они натворили. Туда пришел охранник и начал ругаться со школьниками. Молодые люди ответили. Разозлившейся мужчина ударил одного из школьников по лицу. У подростка подозрение на перелом носа, рассказал источник «Комсомольской правды»

– Все участники данного конфликта установлены. Сейчас потерпевший проходит судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которого будет принято процессуальное решение, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, что в четверг, 27 сентября, на бульваре строителей мужчина подрался с подростками.

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