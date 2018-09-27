2018-09-27T17:38:44+03:00
Происшествия

Юный новокузнечанин изрезал родного отца ножом

Мужчины поссорились из-за пьянства отца
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали молодого человека, ранившего ножом своего отца.

44-летний житель Новокузнецка решил немного расслабиться при помощи спиртного. Закончив возлияния, он решил отправиться домой. Но дома ему не удалось отдохнуть и расслабиться: здесь он поругался с родным сыном. Мужчины принялись скандалить, и 18-летний юноша в пылу ссоры схватил кухонный нож и кинулся на отца. Парень наносил и наносил удары отцу, а потом бросил нож и ушел в свою комнату.

Вскоре приехала карета скорой помощи и врачи, увидев характер ранений, вызвали экипаж Росгвардии Новокузнецкого филиала вневедомственной охраны. Стражи порядка обнаружили вспыльчивого молодого человека дома и задержали его. Юноша во всем признался, тем не менее, гвардейцы передали его сотрудникам полиции.

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