В Кемерове перекроют часть улицы Весенняя

СЕГОДНЯ 03:02 2018-09-28T03:03:18+03:00

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В пятницу, 29 сентября, в Кемерове перекроются часть улицы Весеняя. На улице пройдет посвящение в кадеты МЧС

Как сообщили в администрации города Кемерово, 29 сентября с 9.00 до 12.00 будет перекрыт участок улицы Весенняя от улицы Притомская Набережная до улицы Николая Островского. В этом время там будет проводиться посвящение в кадеты воспитанников Губернской кадетской школы-интерната МЧС. Городские власти просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрутов передвижения.

Отметим, что Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС находится в Кемерове на улице Космическая, 2. Учебное заведение работает с 2001 года.