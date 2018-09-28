В Кузбассе виновник ДТП оскорбил полицейских

СЕГОДНЯ 03:20 2018-09-28T03:20:46+03:00

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В Кузбассе мужчина, утроивший ДТП, нецензурно оскорбил инспекторов ГИБДД. Кузбассовца будут судить.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в июле этого года в Чебулинском районе пьяный мужчина устроил ДТП с мотоблоком. После аварии он скрылся. Сотрудники ГИБДД в этот же день нашли виновника. Когда его пытались задержать, он стал вести себя очень агрессивно, мешал полицейским и оскорблял их нецензурной бранью.

В отношении 27-летнего кузбассовца было возбуждено уголовное дело по статье «Поскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей». Дело направлено суд.