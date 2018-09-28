28 сентября пройдет акция "Кузбасс в порядке"

СЕГОДНЯ 03:36 2018-09-28T07:21:53+03:00

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В пятницу, 28 сентября, в Кузбассе пройдет акция "Кузбасс в порядке". Сергей Цивилев поручил возобновить всекузбасские массовые акции по благоустройству территорий.

Как рассказали в областной администрации, в рамках акции субботники пройдут во всех 34 муниципалитетах. Жители региона будут убирать мусор и листву с улиц, вырубать поросль и аварийные деревья, подсаживать новые деревья и кустарники.

Сергей Цивилев считает, что такие акции помогут улучшить экологию и повысить качество жизни, так как города и поселки станут чище, зоны отдыха и дворы будут приведены в порядок, а зеленые насаждения станут безопаснее, избавившись от сухостоя.

– Для участников акции "Кузбасс в порядке" организуют точки питания, полевую кухню. Позитивное настроение создадут творческие коллективы учреждений культуры городов и районов Кузбасса, которые готовят праздничные программы к этому дню, – отметили в администрации.