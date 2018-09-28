Три самолета не смогли приземлиться из-за тумана в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:10 2018-09-28T05:03:58+03:00

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В пятницу утром все самолеты, летящие в Кемерово, не смогли приземлиться из-за густого тумана. Рейсы были отправлены на запасные аэропорты в Томск и Новосибирск.

– Все рейсы сегодня задержаны. Ни один пока не сел. «Аэрофлот» сейчас сидит в Томске. «Победа» и S-7 сидят в Новосибирске, – рассказали в справочной кемеровского аэропорта.

Вылет в Кемерово борта «Аэрофлот» запланирован на 10 часов из Томска. В 10.40 он должен прилететь и в 11.40 отправиться в Москву. Рейс S-7 планирует вылет в 10.15 из Толмачево, в 11.10 прилететь, а вылететь в 12.15. По поводу последнего рейса пока нет информации.

Напомним, что 5 сентября из-за тумана в Кемерове были задержаны два регулярных авиарейса.