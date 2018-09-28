2018-09-28T05:31:14+03:00
Общество

Реклама вместо граффити: Кемеровское УФАС не сможет наказать сотового оператора

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу на незаконную реклама
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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Кемеровское УФАС не сможет наказать сотового оператора, который поверх граффити на стене дома нанес рекламную надпись. Кузбасские антимонопольщики будут просить об измени Закона о рекламе.

Напомним, что на этой неделе в Кемерове разгорелся скандал из-за действий одного сотового оператора. Компания закрасила граффити на стене дома, которое было создано по грантовой программе. Вместо рисунка по мотивам басни Крылова появилась рекламная надпись на синем фоне.

27 сентября рабочая группа Кемеровского УФАС по предложению администрации Кемерова рассмотрела вопрос о спорной рекламе. На обсуждении выяснилось, что этот вопрос регулируется только актами на местном уровне.

– При этом граффити не подпадает под требования статьи 19 Закона о рекламе, предусматривающей правила распространения наружной рекламы и рекламных конструкций, поскольку конструкцией такой рисунок на фасаде не является, – сообщили в управлении кузбасской антимонопольной службы. – Кемеровское УФАС совместно с присутствующими экспертами решили сформировать предложение о внесении изменений в Закон о рекламе и направить их в Федеральную антимонопольную службу.

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