2018-09-28T06:09:35+03:00
Общество

Кузбасс накрыло опасным туманом

Видимость в Кемерове составляет около 50 метров
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс накрыло опасным туманомКузбасс накрыло опасным туманомФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Утро пятницы во всей области выдалось туманным: закрыты аэропорты Кемерова и Новокузнецка, а автолюбители на дорогах вынуждены снижать скорость до минимальной. Опасный туман держится на территории области.

- В 02:00 видимость в Кемерове из-за тумана стала снижаться. Сначала до 500 метров, около 02:30 видимость составляла уже 200 метров, а уже через четыре минуты – всего 50, - рассказывает Наталья Полуэтова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - И вот больше семи часов держится густой плотный туман. И это очень опасное явление!

Примечательно, что опасность сегоняшнего радиоактивного тумана заключается вовсе не в «накапливании вредных веществ», как ошибочно полагают жители Кемеровской области. Из-за этого природного явления снижается видимость на дорогах, а это дезориентирует и водителей, и пешеходов. Причина возникновения опасного тумана кроется в перепаде температуры. Так, накануне днем воздух прогревался до +23 градусов, а ночью – лишь до +1…+8 градусов. Такой перепад температур, высокая влажность, которая достигала 97%, отсутствие ветра спровоцировало появление тумана.

На 09:30 в Кемерове видимость в низинах составляла около 50 метров, в Новокузнецке – более 200 метров. Рассеется туман после того, как лучи солнца прогреют воздух и ветер разнесет его остатки.

- В последний раз такой же густой туман был с 15 на 16 сентября 2014 года, - отметила Наталья Полуэктова. – Осенние туманы для сентября не являются аномальными, но настолько плотный туман все-таки редкость.

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