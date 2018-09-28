2018-09-28T06:40:36+03:00
Общество

В Кузбассе запретили строительство на покрытых лесом участках

На этих участках запрещено строительство домов и дачных домиков
Екатерина РОМАНОВА
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Потребовалось обращение прокуратуры в суд, чтобы добиться запрета на строительство жилых домов на земельных участках, покрытых лесом.

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения решение суда, признавшего разрешение строительство в особо охраняемых природных территориях недействующим.

После проверки прокурора выяснилось, что в 2015 году депутаты Кемеровского муниципального района утвердили Правила землепользования и застройки муниципального образования «Елыкаевское сельское поселение». По этому решению 54 земельных участка в деревнях Журавлево, Жургавань, севернее снт. Нагорное-Верхнее были отнесены к жилой зоне. На 23 гектарах стоимостью более 48 миллионов рублей и покрытых деревьями отныне разрешалось строительство жилых домов. Возможно, тайга так и уступила бы место новым домам и инфраструктуре, если бы не выяснилось, что спорные земли были отнесены к жилой зоне без учета положений Генерального плана поселения, который установил там функциональную зону особо охраняемых природоохранных территорий. И по закону там нельзя строить дома или предоставлять садовые и дачные участки.

Заместитель прокурора обратился в суд и потребовал признать недействующими со дня принятия новые Правила. Кемеровский областной суд удовлетворил требование прокурора в мае 2018 года, однако ответчик обжаловал это решение. Тем не менее Верховный суд Российской Федерации оставил решение без изменений. Правила землепользования должны быть приведены в соответствие с Генеральным правом, а на спорных участках не может быть выдано разрешения на жилищное строительство, малоэтажную застройку сезонного проживания.

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