В Кемерове для учеников школы №82 обустроили безопасный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-28T07:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученикам школы №82, что на улице Александрова в Кемерове, станет проще и безопаснее переходить дорогую Здесь установлено новое ограждение в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Теперь благодаря установленным ограждениям, школьники будут переходить дорогу исключительно в тех местах, где имеются пешеходные переходы. Для безопасности учащихся специалисты смонтировали 108 погонных метров ограждений.

- Этот элемент дорожной инфраструктуры поможет перенаправить пешеходные потоки и предупредить переход проезжей части детьми в неположенных местах, - отметили в пресс-службе администрации города Кемерово.

К слову, в рамках проекта уже установлено 1,6 тысячи погонных метров пешеходных ограждений, 382 дорожных знака и два остановочных павильона для ожидания общественного транспорта.