Сергей Цивилев и Илья Середюк участвуют в акции «Кузбасс в порядке»

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-28T08:55:12+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава города Кемерово Илья Середюк приняли участие в областной акции «Кузбасс в порядке». При помощи метлы и граблей они делают города чище.

Областная акция «Кузбасс в порядке» проходит сегодня, 28 сентября, во всех городах Кемеровской области. Жители региона в большинстве своем с удовольствием отзываются на призыв сделать городские улицы и парки чище и опрятнее. Тем более, что пример в этом им подают главы городов и губернатор Кемереовской области Сергей Цивилев.

- Вышли сегодня на уборку в парк Победы, - пишет Сергей Цивилев на своей страничке в социальных сетях. - Продлить лето так, конечно, не получится, но зеленая трава и опрятный вид парка еще порадуют горожан!

К слову, тысячи человек – представители бизнеса, школьники и студенты, просто неравнодушные граждане присоединились к акции «Кузбасс в порядке». Тем более, что в большинстве городов и районов одновременно с субботником проходят праздничные мероприятия и ярмарки.