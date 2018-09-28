В Кузбассе пройдет первый фестиваль рыболовного спорт

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-28T10:34:50+03:00

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В субботу, 29 сентября, в Кузбассе состоится первый фестиваль рыболовного спорта «Кузнецкий клев». Соревнования по рыбной ловле пройдут на реке Кур-Искитим Кемеровского района в районе деревни Мамаевка. Свое мастерство продемонстрируют 100 спортсменов со всей области. Организаторами состязаний выступили департамент молодежной политики и спорта и Федерация рыболовного спорта Кузбасса.

-По итогам двух туров будут определены победители и призеры в личном и командном зачете, - рассказали в пресс-службе администрации области. - Кроме того, учреждены специальные призы в номинациях: «Лучшая рыбачка», «Самая крупная рыба», «Самый опытный участник», «Самый юный болельщик», «Самая первая рыба».

Кроме того, для всех участников фестиваля будет организован большой спортивный праздник с викторинами и конкурсами на самое меткое закидывание спиннинга и на угадывание веса рыбы. Самых активных ждут призы и памятные сувениры. Также спортсмены Федерации рыболовного спорта Кузбасса проведут мастер-класс.