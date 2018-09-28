В Кемерове провели рейд по выявлению недобросовестных провайдеров

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-28T10:48:06+03:00

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В Кемерове прошел рейд по выявлению несанкционированного подключения к домовым энергосетям провайдеров и организаций, обслуживающих домофоны. В нем приняли участие представители муниципального жилищного контроля, управляющей компании, ЖБУ «Жилкомцентр», а также сами поставщики интернет-услуг и сотрудники организаций, обслуживающих домофоны.

Основанием для рейда стали жалобы жителей, которые поступают в администрацию города. Люди обращают внимание на беспорядочную установку стоек, монтаж оборудования посредством так называемых «скруток» в нарушение всех правил безопасности. Недобросовестные организации проводят работы по подключению без уведомления управляющих компаний, без соблюдения технических требований безопасности делают отверстия в межэтажных перекрытиях, монтируют оборудование «открытым способом», так что подъезды «украшают» небезопасные «гроздья» из проводов и изоленты, скрученные дедовским способом и находящиеся в открытом доступе.

-В ходе рейда было обнаружено несанкционированное неизолированное подключение на «скрутке» интернет-провайдера, оно было незамедлительно ликвидировано. Теперь потребители услуг будут предъявлять претензии к недобросовестной компании-поставщику. Также были замечания и техсостоянию «легальных» инженерных коммуникаций. Всем организациям было выдано требование в течение месяца устранить все замечания, - отметили в пресс-службе мэрии.