В Кемерове «медсестра» забрала у пенсионерки 30 тысяч рулей вместо анализов

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-28T11:09:19+03:00

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В Кемерове разыскивают мошенницу, которая украла из квартиры 84-летней пенсионерки денежные сбережения в размере 30 тысяч рублей. О совершенном мошенничестве пострадавшая горожанка сообщила в отдел полиции.

Как выяснилось, накануне потерпевшая возвращалась из магазина, когда около подъезда к ней подошла незнакомка. Она представилась медицинской сестрой одной из поликлиник областного центра и сообщила, будто пенсионерке, которая недавно прошла обследование, положена компенсация в размере 1 000 рублей. Не заподозрив подвоха, женщина пригласила «медсестру» в свою квартиру. Когда злоумышленница передала ей купюру номиналом 5 000 рублей, пенсионерка достала из прикроватной тумбочки деньги и отсчитала сдачу. Затем мошенница передала жительнице областного центра контейнер для сбора анализов, а пока пенсионерка отсутствовала, похитили сбережения и скрылась.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой. Следователем отдела полиции «Юбилейный» УМВД России по городу Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.