СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-28T12:07:43+03:00

Житель Киселевска украл 17,5 тысяч рублей с чужой банковской карты Фото: Кирилл ЧАЩИН

Деньги он потратил на алкоголь и компьютерные игры

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В Киселевске будут судить местного жителя, который оплачивал покупку компьютерных игр и алкоголя с найденной им банковской карты.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 30-летняя горожанка, которая рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь утеряла банковскую карту. С нее впоследствии было похищено около 17 500 рублей. Оказалось, что ее нашел 24-летний мужчина и, вместо того, чтобы вернуть, распорядился по своему усмотрению.

Стражи порядка выяснили, что посредством найденной карты киселевчанин неоднократно покупал алкоголь в одном и том же магазине. Также совершил онлайн-покупку нескольких платных компьютерных игр в сети Интернет. В ходе проведенных оперативно-розыскных подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело.

-Следствием установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что найденная им

банковская карта имеет бесконтактный способ оплаты. Не зная пароля, он потратил все

хранившиеся на счету потерпевшей деньги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Киселевский городской суд.