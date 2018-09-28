2018-09-28T13:46:15+03:00
Общество

Журналисты «Комсомолки» приняли участие в акции «Кузбасс в порядке»

Вооружившись вениками и ведрами, мы вышли на улицу города, чтобы сделать его чище
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: "Комсомольская правда"Фото: "Комсомольская правда"
Изменить размер текста:

Оранжевые футболки, звонкие голоса, внимательный взгляд и метлы в руках – журналисты «Комсомольской правды» вышли на улицу города, чтобы сделать его чище.

Фото: "Комсомольская правда"

Фото: "Комсомольская правда"

Для того, чтобы все вокруг стало чистым и красивым, «комсомольцам» потребовалось совсем немного времени. А поработали наши журналисты на благо города с огромным удовольствием и улыбками.

Фото: "Комсомольская правда"

Фото: "Комсомольская правда"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24