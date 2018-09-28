2018-09-28T13:28:31+03:00
Общество

Бюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средства

На эти цели было направлено почти 54 миллиона рублей
Ирина АВТУШКО
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Бюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средстваБюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средстваФото: Лариса МАРУЦАК
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Бюджету города Кемерово вернули средства, которые были потрачены городом на снос здания сгоревшего 25 марта торгового центра «Зимней вишни» и ликвидацию последствий пожара. Всего на эти цели из городского бюджета потратили 53,8 млн рублей. О поступлении средств рассказала начальник финансового управления областного центра Ирина Викулова. Затраченные средства ушли на демонтаж зданий, вывоз мусора и строительных конструкций, а также обеспечение охраны прилегающих территорий и меры соцподдержки. Непосредственно снос здания и вывоз мусора обошелся в 37 миллионов рублей.

Все затраты взяло на себя юридическое лицо, с которым у администрации города было заключено соглашение.

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