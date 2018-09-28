В Кемерово высадят 40 000 тюльпанов

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-28T13:47:05+03:00

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Около 40 тысяч луковиц тюльпанов будет высажено в Кемерове к 1 октября, - сообщает пресс-служба городской администрации. Работы по формированию тюльпановых клумб, которые весной порадуют горожан яркими цветами, уже идут в столице Кузбасса.

Для озеленения города планируется использовать как здоровые луковицы прошлого года, так и вновь закупленный посадочный материал.

Впервые тюльпаны планирует высадить высадят на улице Соборной, у ДК «Москва», а также на набережной в Кировском районе областного центра. Появятся весной клумбы и в уже привычных местах. Так, красные и бордовые тюльпаны сорта Лилибела с крупными соцветиями диаметром до 12 сантиметров уже высажены в цветочных зонах на проспекте Советском и улице Орджоникидзе, на Аллее Героев. До 1 октября луковицы цветов укоренят в клумбы у Драмтеатра, в сквере у часовни «Всех скорбящих радость», в парке имени Жукова, на клумбах на улице Кирова и вблизи пересечения проспекта Октябрьского с проспектом Притомским.