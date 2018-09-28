В Тайге кореец ударил начальника поезда

СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-28T14:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятный инцидент случился накануне в поезде «Москва – Владивосток». Проезжая по Кузбассу, один из пассажиров ударил начальника поезда.

Долог путь на поезде из одной стороны нашей необъятной Родины в другую. Вот и проводят пассажиры поезда время за не вполне интеллектуальными занятиями. Один из пассажиров поезда «Москва - Владивосток», молодой инженер из Сеула, отправился вместе с женой в путешествие на Байкал. Проезжая по просторам Кемеровской области, супруги слегка повздорили. Громкая речь, широкие жесты не только пугали остальных пассажиров, но и, по их мнению, представляли угрозу для жены. Тогда в дело решила вмешаться начальник поезда.

Женщина подошла к ссорящимся супругам и попыталась утихомирить их. Увы, ничего у нее не вышло: уж слишком мешал языковой барьер. Начальник поезда не понимала по-корейски, да и для сеульца русский язык – совсем не родной. Женщина пыталась усмирить корейца, защищая его жену, а вот как он воспринимал происходящее – неизвестно. Зато известно, что мужчина неосторожно толкнул начальника поезда прямо в грудь.

Как сообщили в пресс-службе ЛО МВД России по Новосибирской области, начальник поезда вызвала сотрудников полиции на кузбасскую станцию с красивым названием Тайга. После беседы с обеими сторонами конфликт был исчерпан. К счастью, начальник поезда не пострадала. Жена корейца – тоже.