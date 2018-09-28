2018-09-28T14:38:05+03:00
Общество

Николай Валуев дал совет пенсионерке из Кузбасса

Депутат Госдумы процитировал ей Шукшина
Екатерина РОМАНОВА
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Николай Валуев дал совет пенсионерке из КузбассаНиколай Валуев дал совет пенсионерке из КузбассаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутат Государственной думы Николай Валуев, получающий в год 10 миллионов рублей, дал совет пенсионерке из Кузбасса – «не стыдиться бедности».

Во время онлайн конференции на сайте «Интерскол» жительница Ленинска-Кузнцкого задала депутату Госдумы Николаю Валуеву вопрос. Точнее – поделилась чувствами.

«Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать…» - написала женщина.

Валуев же, в свою очередь порассуждал о бедности и позволил себе процитировать слова советского классика Василия Шукшина: «Уважаемая Алевтина, я понимаю. Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет таким же незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым . Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям».

Фото: скриншот страницы сайте Interskol.ru

Фото: скриншот страницы сайте Interskol.ru

Как отреагировала на такой совет сама пенсионерка - не известно: больше женщина в полемику с депутатом не вступала.

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